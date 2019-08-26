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Названо самое популярное заграничное направление среди россиян

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Летом 2019 года граждане России чаще всего отправлялись на отдых в Армению, более 10% всех билетов заграницу были забронированы туда. Об этом свидетельствуют данные сервиса по организации путешествий OneTwoTrip.

Второе место в рейтинге заняла Италия (7,9%), на третьем оказалась Испания (6,3%). В Турцию было забронировано 6,2% билетов. Кроме того, в текущем году среди россиян стали популярны такие страны, как Греция, Франция и Чехия, пишет информационный портал МР7.

В августе аналитики выяснили, на что тратили деньги российские туристы во время отпуска. Специалисты изучили пользовательские платежи картами сервиса за период с мая по август 2019 года. Учитывались платежные операции в самых популярных у россиян странах для туризма.

Оказалось, что самые большие средние чеки за такси появлялись во время отдыха туристов в Греции (3686 рублей), Италии (1565 рублей) и Турции (1482 рубля). Самая дорогая автомобильная аренда была зафиксирована в Греции и Франции — 18 957 рублей и 17 862 рубля. На Кипре и в Италии за прокат машины россияне платили в два раза меньше — 9 272 рубля и 6 354 рубля.

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