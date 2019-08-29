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В СЕ прокомментировали решение России выплатить долг по членским взносам

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Фото: РИА Новости/Доминик Бутен
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В Совете Европы (СЕ) прокомментировали решение России выплатить взносы за 2017–2018 годы. Для Страсбурга это решение означает «завершение антикризисных мер и возвращение к ранее планируемому бюджету», сказал в четверг, 29 августа, пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген.

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«Возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее», — сказал Хольтген в интервью «РИА Новости».

Ранее в четверг стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам. Сумма выплаты составит €54,7 млн.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.

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