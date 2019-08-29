Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте МКС

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация. Об этом в четверг, 29 августа, сотрудникам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.

«Овчинин отметил, что сирена завыла из-за высокого парциального давления (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле «Звезда», — говорится в сообщении ЦУП, которое цитирует «РИА Новости».

В «Роскосмосе» при этом заявили, что ситуация является штатной, угрозы экипажу нет.

Сейчас на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

22 августа к МКС на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур отправился робот «Федор». После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. «Союз» в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС около 6:08 мск.

Кроме робота «Федора», космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены для членов экипажа и другое.