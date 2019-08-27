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Рогозин допустил отправку на МКС турецких космонавтов

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россия готова начать с Турцией сотрудничество в космической отрасли и даже рассмотреть вопрос отправки турецких космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 27 августа заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, отправка возможна при оформлении необходимых документов.

«Есть все основания говорить о возможности подготовки космонавтов Турции в ЦПК (Центре подготовки космонавтов. — Ред.). Такое предложение я сформулировал президенту Турции (Реджепу Тайипу Эрдогану. — Ред.). Это предложение организующее работу», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Рогозин, у обеих стран есть амбиции в данной сфере, однако Россия обладает еще и необходимыми технологиями для их реализации и готова ими делиться.

«Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. Абсолютно логично, что такие отношения должны развиваться и в космическом пространстве», — приводит его слова «РИА Новости».

Заявление было сделано на авиакосмическом салоне МАКС-2019. По словам Рогозина, на авиафоруме стороны обсудили «самые разные варианты сотрудничества».

О намерении отправлять турецких космонавтов в космос Эрдоган заявил в июне 2018 года, а в декабре пообещал в будущем вывести страну на передовые позиции в исследовании космоса. Тогда же он поручил создать национальное космическое агентство.

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