Рогозин допустил отправку на МКС турецких космонавтов

Россия готова начать с Турцией сотрудничество в космической отрасли и даже рассмотреть вопрос отправки турецких космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 27 августа заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, отправка возможна при оформлении необходимых документов.

«Есть все основания говорить о возможности подготовки космонавтов Турции в ЦПК (Центре подготовки космонавтов. — Ред.). Такое предложение я сформулировал президенту Турции (Реджепу Тайипу Эрдогану. — Ред.). Это предложение организующее работу», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Рогозин, у обеих стран есть амбиции в данной сфере, однако Россия обладает еще и необходимыми технологиями для их реализации и готова ими делиться.

«Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. Абсолютно логично, что такие отношения должны развиваться и в космическом пространстве», — приводит его слова «РИА Новости».

Заявление было сделано на авиакосмическом салоне МАКС-2019. По словам Рогозина, на авиафоруме стороны обсудили «самые разные варианты сотрудничества».

О намерении отправлять турецких космонавтов в космос Эрдоган заявил в июне 2018 года, а в декабре пообещал в будущем вывести страну на передовые позиции в исследовании космоса. Тогда же он поручил создать национальное космическое агентство.