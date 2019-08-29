Испытания экзоскелета робота Федора начались на борту МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.
Подробнее — в сюжете «Известий».
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.
Подробнее — в сюжете «Известий».