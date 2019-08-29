Рейтинг интернет-банков по версии Markswebb возглавил Тинькофф

Тинькофф занял первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2019, составленном аналитическим агентством Markswebb. В основу рейтинга легли итоги ежегодного исследования российских интернет-банков для физических лиц.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании 29 августа, исследование включает в себя оценку критериев функциональности и удобства для пользователя в соответствии с бизнес-моделями Daily Banking и Digital Office. В первом случае оцениваются базовые задачи клиентов по управлению деньгами, во втором — анализируется удобство заказа новых продуктов, процессы подключения интернет-банка и восстановления доступа, скорость и эффективность решения проблем в чате, процедура изменения персональных данных, наличие возможности инвестирования.

В обоих бизнес-моделях Тинькофф удостоился максимальных оценок — 78,7 и 90,5 соответственно.

Всего в исследовании Markswebb в этом году участвовали 24 банка — топ-10 банков с лучшими интернет-решениями 2018 года и крупнейшие банки по объему кредитов и вкладов.

В феврале сообщалось, что Тинькофф по итогам минувшего года одержал победу в четырех номинациях премии «Банк года» портала «Банки.ру». Компания была признана лучшей в следующих номинациях: «Инвестиционная компания года», «Онлайн-заявка на ипотеку», «Народный рейтинг» банков и «Народный рейтинг» операторов связи.

Тинькофф предоставляет полный спектр финансовых услуг для частных лиц и для бизнеса. Особое внимание уделено развитию лайфстайл-банкинга. Клиенты получают возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое. Все сервисы доступны через мобильные приложения и сайт.