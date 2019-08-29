Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что работа по 12 часов в неделю вскоре станет нормой, поскольку большую часть обязанностей за людей будет выполнять искусственный интеллект. Об этом он сказал на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает 29 августа Bloomberg.

По словам Ма, люди должны работать всего три дня в неделю по четыре часа. Миллиардер считает, что добиться этого можно благодаря техническому прогрессу и реформе систем образования.

«Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы», — сказал он.

В качестве примера того, как новые технологии дают человеку больше свободного времени, Ма привел электричество. По его словам, аналогичные привилегии даст человечеству искусственный интеллект.

23 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели возможно в перспективе, но не «сию секунду».

Он отметил, что такой переход должен сопровождаться ростом производительности труда, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и сохранением имеющейся зарплаты, а также учитывать интересы и работника, и работодателя.