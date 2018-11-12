Alibaba побила мировой рекорд продаж в День холостяка

Китайская компания Alibaba заработала 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд) в День холостяка, побив прошлогодний мировой рекорд.

Как сообщил телеканал CNBC, 11 ноября 2017 года стоимость реализованных товаров составила 168,2 млрд юаней (около $24,2 млрд). В этом году уже в первые 85 секунд продаж удалось выручить $1 млрд.

Согласно данным на корпоративном новостном сайте Alizila, самые активные покупатели оказались в Японии, США, Корее, Австралии и Германии, а самой продаваемой стала техника Xiaomi, Apple и Dyson.

День холостяка — современный китайский праздник, посвященный людям, не состоящим в браке. Китайцы верят, что в такой день, в котором сразу четыре единицы (11.11), лучше всего завязывать отношения. Этот день стал главным праздником распродаж в стране и аналогом американской «черной пятницы».