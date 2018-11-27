Глава Alibaba оказался членом Коммунистической партии Китая

Основатель и глава одной из крупнейших в мире площадок интернет-торговли Alibaba Джек Ма оказался членом Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом стало известно из статьи, опубликованной газетой «Жэньминь жибао» 26 ноября.

В статье говорится о том, что правительство КНР планирует наградить за вклад в развитие экономики страны крупных китайских предпринимателей, среди которых — создатель Alibaba.

«Ма, 54 года, член КПК, всегда был огромной движущей силой для стимулирования внутреннего спроса в КНР», — говорится в статье. Под его руководством Alibaba стала одной из самых прибыльных компаний, позволив Китаю занять ведущее положение в сфере международной электронной коммерции, отмечает газета.

По данным Nikkei Asian Review, предприниматель никогда публично не признавал свое членство в партии. Неизвестно, как долго Ма находился в составе КПК и какой ранг он занимает. По мнению некоторых наблюдателей, Коммунистическая партия таким образом хочет использовать известность бизнесмена для повышения собственного рейтинга. Как отмечает издание, Ма для жителей КНР — что-то вроде национального героя: он с нуля создал одну из крупнейших бизнес-империй, и теперь некоторые могут быть разачарованы из-за новости о его участии в Коммунистической партии.

Джек Ма — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. По данным Bloomberg, в ноябре 2018 года его состояние оценивается в $35,5 млрд. Таким образом, он занимает 18-е место в списке богатейших людей мира. 10 октября Ма второй раз за последние четыре года возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes).

КПК — правящая политическая партия в КНР. Она является самой большой партией в мире: в нее входят около 90 млн человек из 1,4 млрд населения страны. КПК была основана в 1921 году и пришла к власти после поражения Китайской национальной народной партии в результате гражданской войны 1927–1950 годов. В основе идеологии КПК — построение коммунистического общества.