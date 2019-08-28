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Болтон подтвердил планы посетить Белоруссию

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил информацию о том, что он собирается посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.

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«Завтра я поеду в Молдавию и Белоруссию, где проведу встречи с лидерами обоих государств, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. С нетерпением жду укрепления наших дипломатических и экономических связей», — написал Болтон в Twitter в среду, 28 августа.

О том, что советник президента США отправится в Белоруссию, сообщил накануне, 27 августа, со ссылкой на собственные источники журнал Foreign Policy. Издание отметило, что поездка Болтона — новый признак смягчения отношений между Соединенными Штатами и страной, которую часто называют «последней диктатурой в Европе».

В 2008 году отношения между Белоруссией и Соединенными Штатами ухудшились из-за введения Вашингтоном санкций против Минска по причине нарушения международных норм, в том числе в области прав человека. Это привело к отзыву послов.

В марте текущего года Белоруссия официально уведомила США об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в республике.

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