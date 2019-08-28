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Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия. Об этом 28 августа сообщает ТАСС.

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«Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право», — сказала она.

В ответ на заявление членов королевской семьи Дании о том, что решение о судьбе острова должны принимать сами жители Гренландии, Захарова удивилась. «У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад?» — спросила она, имея в виду ситуацию с Крымским полуостровом.

16 августа газета The Wall Street Journal написала о намерении Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию. Издание добавило, что сделка укрепит позиции США в Арктике. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.

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