Прямой эфир

Песков прокомментировал попытку Трампа купить Гренландию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не считает своим делом попытку США приобрести Гренландию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке ситуации.

Антилидер продаж: к чему приведет датский отказ США в Гренландии
Копенгаген оскорбился отменой визита Трампа, но не расстроился

«Мы таким международным шопингом не занимаемся», — отметил он.

Песков подчеркнул, что вопрос связан с американо-датскими отношениями и, вероятно, в них «определенная черная кошка пробежала».

О намерении Трампа купить входящую в состав Дании на правах автономии Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal. Информацию позже подтвердил сам американский лидер. В Гренландии заявили, что остров не продается, но открыт к сотрудничеству в бизнесе.

В датской королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предложили спросить мнение жителей Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа были шуткой. Однако президент США из-за этих слов отменил визит в Данию.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии
Дания не намерена вступать в словесную войну с США из-за Гренландии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019