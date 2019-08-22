Песков прокомментировал попытку Трампа купить Гренландию

Россия не считает своим делом попытку США приобрести Гренландию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке ситуации.

«Мы таким международным шопингом не занимаемся», — отметил он.

Песков подчеркнул, что вопрос связан с американо-датскими отношениями и, вероятно, в них «определенная черная кошка пробежала».

О намерении Трампа купить входящую в состав Дании на правах автономии Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal. Информацию позже подтвердил сам американский лидер. В Гренландии заявили, что остров не продается, но открыт к сотрудничеству в бизнесе.

В датской королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предложили спросить мнение жителей Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа были шуткой. Однако президент США из-за этих слов отменил визит в Данию.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.