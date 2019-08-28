Число отравившихся роллами в Самаре возросло до 48

Число человек, отравившихся суши в Самаре, возросло до 48, сообщили в региональном минздраве в среду, 28 августа.

«За медицинской помощью обратились всего 48 человек. 30 человек, из них семь детей, госпитализированы в больницы Самары. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказала представитель ведомства агентству «РИА Новости».

Накануне компания «Фарфор», занимающаяся доставкой суши и пиццы, сообщила о том, что на одной из семи кухонь филиала зафиксировали сообщения об отравлении клиентов. По предварительным данным фирмы, все они делали заказы 23 и 24 августа. В этой связи «Фарфор» закрыл все кухни в Самаре.

Также в Сети появилась информация, что в самарскую больницу поступило около 30 человек с пищевым отравлением. По предварительным данным, все они ели суши, приобретенные в одном из предприятий общественного питания. Среди симптомов — высокая температура, диарея, рвота, боли в животе, сохраняющиеся несколько дней.

Сообщениями о массовом отравлении уже заинтересовался региональный СК.