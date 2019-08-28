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СК проверит информацию о массовом отравлении суши в Самаре

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Фото: Depositphotos
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Следователи проверяют информацию об отравлении суши нескольких десятков человек в Самаре. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

27 августа компания «Фарфор», занимающаяся доставкой суши и пиццы, сообщила о том, что на одной из семи кухонь филиала зафиксировали сообщения об отравлении клиентов. По предварительным данным фирмы, все они делали заказы 23 и 24 августа. В этой связи «Фарфор» закрыл все кухни в Самаре.

Компания проводит проверку совместно с Роспотребнадзором для выявления первопричины отравлений, пишет сайт kp.ru. На производстве взяты необходимые анализы, а сотрудники отправлены на сдачу анализов и обследования в принудительном порядке.

Проверку по факту массового отравления проводит и региональный Следственный комитет. 27 и 28 августа в Сети появилась информация о поступлении в самарскую больницу около 30 человек с пищевым отравлением. По предварительным данным, все они ели суши, приобретенные в одном из предприятий общественного питания. Как отмечает REGNUM, в медучреждение пострадавшие попали со схожими симптомами, рвота, высока температура, боли в животе. Среди отравившихся, по предварительным данным, есть и беременная женщина.

В мае сообщалось, что восемь человек отравились суши в Саратовской области.

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