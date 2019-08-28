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Власти Тринидада и Тобаго намерены легализовать марихуану

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Фото: Global Look Press/David De La Paz
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Правительство Тринидада и Тобаго разрабатывает поправки в законодательство, направленные на декриминализацию и регулирование использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях.

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Власти проводят общественные консультации и опросы по данному вопросу для изучения общественного мнения. Кроме того, по принятым ранее судебным решениям по делам о хранении каннабиса был проведен подробный анализ, пишет ТАСС со ссылкой на портал RJR News.

1 ноября 2018 года продажу и употребление марихуаны и препаратов с ее содержанием легализовали в медицинских целях в Великобритании. Каннабис будет доступен исключительно по рецепту врача и лишь в тех случаях, когда другие лекарственные средства не помогают.

17 октября продавать и хранить марихуану для использования в рекреационных целях официально разрешили в Канаде. Таким образом, всем гражданам страны старше 18 лет можно покупать, продавать, хранить (до 30 г) и выращивать марихуану у себя дома (не более четырех растений). По убеждению сторонников закона, легализация поможет справиться с черным рынком наркотического средства.

Канада стала второй страной в мире после Уругвая, где наркотик для личного пользования полностью легализовали еще в 2013 году. Уругвайцам разрешили выращивать до шести растений конопли.

Потребление в рекреационных целях разрешено также в Нидерландах, Австралии, Бразилии, Колумбии, Люксембурге и на Ямайке. Однако официальная продажа каннабиса в этих странах запрещена.

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