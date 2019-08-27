Песков прокомментировал возможность участия Путина в саммите G7

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 августа, прокомментировал возможное участие российского лидера Владимира Путина в саммите G7.

По его словам о таком визите «в прикладном плане» речи пока не идет.

«Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — сказал представитель Кремля в эфире «Первого канала».

Песков подчеркнул, что участие в G7 — не самоцель для России, Москва рассматривает формат «Двадцатки» как более предпочтительный.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки». Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России. 20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы.

Россия была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.