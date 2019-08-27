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Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Приглашение президенту России Владимиру Путину от американского лидера Дональда Трампа на саммит «большой семерки» (G7) пока не поступало. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет, ничего не поступало», — сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». Так Песков ответил на вопрос, поступило ли из Вашингтона приглашение на саммит, который пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году.

Накануне Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки». Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России.

20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

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