В Шереметьево снизят количество звуковых объявлений

Голосовые сообщения в Шереметьево будут звучать не так часто. В московском аэропорту планируют снизить количество звуковых объявлений. Предполагается, что относительная тишина снизит стресс у пассажиров. Сотрудникам вокзала низкий уровень шума поможет сконцентрироваться. Планируется сформировать три перечня данных. Информацию до пассажиров будут доводить визуально, акустически и на выбор. Если эксперимент удастся, то концепцию в следующем году внедрят в других аэропортах страны.