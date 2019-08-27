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ФАС призвала «Аэрофлот» создать конкурентов «Победе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают необходимым развивать сегмент низкобюджетных авиакомпаний и просят «Аэрофлот» помочь рынку в создании новых лоукостеров, так как у перевозчика уже есть опыт работы в данной сфере. Об этом 27 августа заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

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По его словам, в сегменте лоукостеров необходима конкуренция, и было бы идеально, если компании были достаточно сильными и сами могли создать лоукостеры.

«Частные инвесторы сами по себе пока не умеют создавать такие компании: нужно получить огромное количество сертификатов, разрешений технических, это целая история. «Аэрофлот» с этим справился, и, научившись, они могли бы помочь рынку и создать себе в каком-то смысле конкурентов, но при этом всё равно остаться лидером рынка», — сказал он в интервью «РИА Новости», которое опубликованном 27 августа.

Артемьев предложил «Аэрофлоту» рассмотреть вариант приватизации «Победы» и передачи ее «на рынок в частные руки». Таким образом, перевозчик мог бы заработать и, возможно, создать еще один лоукостер для последующей продажи.

Также в интервью глава ФАС сообщил, что ведомство ведет переговоры с Казахстаном и Белоруссией о развитии в этих странах низкобюджетных авиалиний. По его словам, оптимальным было бы создание пяти-шести лоукостеров в России и хотя бы по одному в странах Таможенного союза.

Вопрос создания в России нового лоукостера поднимался на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2018 году. Как отмечал глава Минтранса Евгений Дитрих, низкобюджетный перевозчик необходим для осуществления внутренних рейсов из-за их растущей популярности.

На сегодняшний день «Победа» является единственным российским лоукостером. В 2018 компания опередила по темпам роста все европейские низкобюджетные авиакомпании.

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