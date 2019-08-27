Прямой эфир

Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число россиян, страдающих от сахарного диабета, увеличилось на 23% за пять лет — с 3,9 млн человек в 2013 году до 4,8 млн в 2018-м. Об этом 27 августа пишет RT со ссылкой на Минздрав.

Сердце в трубочку: кардиоболезни обнаружат по выдыхаемому воздуху
Похожий на алкотестер прибор сможет заменить комплексное медицинское обследование

Так, в прошлом году больше всего пациентов с таким диагнозом было зафиксировано в Псковской области — 14,8 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Также высокий уровень заболеваемости наблюдается в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).

Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане — 1,1 тыс. случаев на 100 тыс. населения, пишет «Газета.ру».

Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова связывает увеличение числа больных с изменением образа жизни россиян.

Эксперт подчеркнула — диагностика болезни в России находится на достойном уровне, однако многие пациенты халатно относятся к контролю уровня глюкозы в крови.

«Самое большое количество случаев — это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, инсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни (переедание, отказ от спорта и тому подобное) и отсутствием желания что-то менять. Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов», — уверена Гончарова.

Ранее в августе британские медики назвали ранние признаки диабета. По словам специалистов, к врачу необходимо обратиться, если наблюдается сухость во рту, частое мочеиспускание, резкая потеря веса и некоторые другие симптомы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве запустят программу по раннему выявлению диабета
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством людей с ожирением

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019