В Москве запустят программу по раннему выявлению диабета

Программу по раннему выявлению диабета запустят в Москве. Об этом НСН рассказала председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Алла Обухова.

По ее словам, была разработана простая анкета из восьми вопросов, ответив на которые, любой человек сможет выяснить, имеется ли у него риск возникновения диабета. Пока пилотная программа, разработанная кардиологами совместно с врачами фитнес-центров, будет работать только в Зеленограде.

«Это простейшая анкета, утвержденная профессиональным обществом эндокринологов. <…> Если вы видите, что у вас уже имеется умеренный, высокий или очень высокий риск диабета, вы приходите в один из медицинских центров, которые участвуют в программе пока только в Зеленограде, и вам бесплатно возьмут два анализа — это глюкоза крови и <…> гликированный гемоглобин», — уточнила Обухова.

Она отметила, то результаты анализов и анкеты оценит терапевт и выдаст рекомендации по питанию и физической нагрузке, и эти рекомендации будут учитывать индивидуальные характеристики пациента.

Программу по раннему выявлению диабета запустят в Зеленограде 1 сентября и будут тестировать три месяца, после чего проект планирую запустить в Москве.

26 июля сообщалось, что ученые из университет Лаваля (Канада) пришли к выводу, что витамин D может значительно замедлить развитие диабета.