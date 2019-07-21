Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом

Международная группа ученых из Австралии и Великобритании выяснила, что диабет первого типа наиболее опасен для женщин, так как у них он на 47% увеличивает риск появления сердечной недостаточности. При этом диабет второго типа повышает риск болезни сердца у женщин на 9%, сообщается на сайте MedicalXpress.

Для своего исследования ученые проанализировали данные более 15 млн человек. По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.

По словам исследователей, такая закономерность может объясняться повышенным риском ИБС у представительниц слабого пола с диабетом. Кроме того, в организме женщин хуже контролируется уровень сахара в крови, чем у мужчин, считают ученые.

12 июля сообщалось, что ученые выяснили, какой напиток способен нормализовать давление и снизить риск заболеваний сердца.