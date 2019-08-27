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Захарова раскритиковала страны G7 за отказ от либеральных ценностей

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Фото: REUTERS/Ian Langsdon
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The Guardian, в которой говорилось о невозможности стран G7 принять Россию в свое «сообщество либеральных демократий», так как Москва не отстаивает схожие ценности. По словам дипломата, на деле страны «семерки» этих ценностей не придерживаются, так как «нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию».

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«Если речь идет о либерализме как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат — свобода мировоззрения... Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных?» — написала дипломат на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас экономические модели стран G7 обеспечиваются жесточайшим государственным протекционизмом, который осуществляется при помощи санкций, финансовых манипуляций, воздействий на цену энергоносителей путем агрессивной внешней политики и так далее. Дипломат подчеркнула, что либеральная экономика не имеет ничего общего с торговой войной, в которой «хороши все средства, вплоть до разрушения имеющейся правовой системы отношений».

Ранее газета The Guardian написала, что президент США Дональд Трамп поссорился на саммите G7 в Биаррице с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России. Американский лидер во время субботнего ужина после открытия саммита настаивал на возвращении России в объединение, при этом остальные страны были против.

Саммит в Биаррице проходил с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.

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