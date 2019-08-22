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Захарова станцевала лезгинку

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Фото: ТАСС/Александр Погожев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку в шатре для занятий танцами на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук». Соответствующая видеозапись появилась в четверг, 22 августа, на странице внешнеполитического ведомства в Instagram.

«Мария Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам», — говорится в сообщении.

Форум «Машук» проходит в Ставропольском крае с 9 по 30 августа.

В 2016 году Захарова станцевала танец «Калинка-малинка» на саммите АСЕАН в Сочи. Музыку исполнял квартет «Адажио» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.

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