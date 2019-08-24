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Захарова отреагировала на обещание поднять флаг Украины над Владивостоком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев извращает идею мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом она в субботу, 24 августа, написала на своей странице в Facebook, комментируя обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять флаг Украины над Владивостоком, «как и сто лет назад».

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Она напомнила, что в 1918-1919 годах город был «оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран».

«И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — подчеркнула Захарова.

Высказывание Омеляна было сделано в ответ на запись президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook. В ней глава государства отметил, что «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

Омелян заявил, что Европа будет тогда, когда над Владивостоком «снова будет украинский флаг».

Должность министра Владимир Омелян занимает с 2016 года. За это время он неоднократно становился объектом обсуждения и насмешек в соцсетях из-за своих высказываний. Так, он обещал въехать в Москву на танке и ел торт в виде руин Кремля.

Кроме того, именно он предлагал запретить железнодорожное сообщение с Россией и советовал украинцам ехать в РФ только с автоматами, чтобы «вернуть Кубань».

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