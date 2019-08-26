Песков заявил о симметричном ответе на испытания США запрещенной ракеты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о мерах, которые Москва готова принять в ответ на испытания Вашингтоном новой ракеты. Как сообщил Песков в понедельник, 26 августа, Минобороны уже приступило к выполнению соответствующих поручений президента России Владимира Путина.

«Что касается симметричного ответа, нет никаких сомнений, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности нашей страны», — заявил Песков.

На вопрос о деятельности Минобороны Песков ответил, что проведение учений и военного строительства — это «обычная работа российской армии».

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Подобные ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел.

США начали готовиться к выходу из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.