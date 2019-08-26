Прямой эфир
Сюжет:

Песков заявил о симметричном ответе на испытания США запрещенной ракеты

0
Фото: REUTERS/U.S. Dept of Defense/Scott Howe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о мерах, которые Москва готова принять в ответ на испытания Вашингтоном новой ракеты. Как сообщил Песков в понедельник, 26 августа, Минобороны уже приступило к выполнению соответствующих поручений президента России Владимира Путина.

Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний
США провели испытание ракеты «Томагавк» с наземной пусковой установки

«Что касается симметричного ответа, нет никаких сомнений, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности нашей страны», — заявил Песков.

На вопрос о деятельности Минобороны Песков ответил, что проведение учений и военного строительства — это «обычная работа российской армии».

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Подобные ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел.

США начали готовиться к выходу из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО
Минобороны показало пуск ракеты «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019