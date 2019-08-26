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Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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На территории Южного военного округа (ЮВО) стартовали масштабные двусторонние командно-штабные учения при участии 8,2 тыс. человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ЮВО.

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«В ходе учений будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России, планирования штабами и командирами всех степеней применения войск по предназначению в целях оценки уровня их подготовленности к руководству группировками войск (сил) и организации взаимодействия между разнородными силами военного округа», — пишет «Интерфакс».

В манерах задействованы соединения и воинские части 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Руководит учениями командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Военные будут использовать более 2,5 тыс. единиц техники, в том числе около 30 самолетов, более 60 вертолетов и свыше 100 танков, а также судна Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения пройдут на 12 полигонах, в том числе общевойсковых, морских и авиационных на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также в Крыму, отмечает «РИА Новости».

20 августа Минобороны анонсировало стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», которые пройдут в сентябре при участии военнослужащих из России и еще семи стран.

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