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Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов

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Фото: TASS/Zuma
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Военные учения в районе спорных с Японией островов Токто проводят вооруженные силы Южной Кореи. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейских ВМС.

«Целью учений является закрепление намерений страны по защите своих территорий в Японском море, в том числе островов Токто», — говорится в сообщении.

Учения проводятся два раза в год, обычно в июне и декабре, но в этом году они были перенесены на фоне растущего торгового спора с Японией.

Острова Токто (японское название Такэсима), расположенные между Японией и Южной Кореей в Японском море, по итогам Второй мировой войны стали корейскими. Токио считает их оккупированными.

26 марта Япония заявила протест Сеулу в связи с планируемым Южной Кореей исследованием морского дна в районе спорных островов Такэсима.

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