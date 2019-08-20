Минобороны анонсировало учения с участием военных из семи стран

В сентябрьских стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» кроме российских военных примут участие военные семи зарубежных стран, включая Китай, Пакистан и Индию. Об этом 20 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Помимо этого в учениях примут участие военные из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

«В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части РФ будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ — до 10700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня — до 200», — говорится в сообщении.

В предыдущих учениях «Центр», которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

В декабре прошлого года минобороны КНР выпустило доклад, в котором говорилось, что российско-китайское сотрудничество в военной сфере и взаимное политическое доверие государств достигли рекордно высокого уровня. Историческим моментом для двусторонних отношений Пекин назвал учения «Восток-2018», которые прошли в Забайкальском крае с участием китайских военных.

4 мая корабли ВМФ России и ВМС КНР провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям в китайских территориальных водах в рамках совместных учений «Морское взаимодействие — 2019».