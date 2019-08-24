Минобороны показало пуск ракеты «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видеозапись пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подводной лодки (АПЛ) «Юрий Долгорукий». Ролик опубликован 24 августа на канале российского военного ведомства в сервисе видеохостинга YouTube.

Видео снято из нескольких позиций и начинается со съемок пуска с воздуха, затем происходящее снимают на удалении.

«Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — передает «Федеральное агентство новостей».

Также в Баренцевом море из приполюсного района Северного Ледовитого океана была запущена ракета «Синева». Пуск был осуществлен с подводной лодки «Тула».

Межконтинентальная ракета «Булава» — новейшая российская ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта «Борей». Она способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения.

«Синева» — трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения, предназначенная для вооружения атомных подводных субмарин проекта «Дельфин».