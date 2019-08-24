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Две российские атомные подлодки выполнили пуски баллистических ракет

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Фото: Министерство Обороны РФ
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Российские атомные подводные лодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» выполнили учебные пуски баллистических ракет и поразили цели на полигонах Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Об этом в субботу, 24 августа, сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.

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«24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Тула» и «Булава» и с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.

Межконтинентальная ракета «Булава» — новейшая российская ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта «Борей». «Булава» способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения. Ракеты этого типа составят основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.

«Синева» — трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения, предназначенная для вооружения атомных подводных субмарин проекта «Дельфин». Принята на вооружение 9 июля 2007 года.

26 июля расчет Ракетных войск стратегического назначения произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Она с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан).

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