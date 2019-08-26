Аппарат для высокотехнологичных операций на сосудах появится на Сахалине

В Тымовском районе Сахалинской области появится новый сосудистый центр. В Центральной районной больнице идет подготовка к установке ангиографа — аппарата для проведения высокотехнологичных операций на сосудах при инсультах, инфарктах и других угрожающих жизни состояниях.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, оборудование приобретено в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Модернизация Тымовской ЦРБ позволит расширить возможности лечения жителей северных районов региона, пишет ИА SakhalinMedia.

Для организационно-методической поддержки проекта в регион прибыли руководитель Координационного центра Минздрава России Елена Мазыгула и член-корреспондент РАН, профессор Филипп Палеев.

30 июля на сайте Кремля была опубликована стенограмма беседы президента России Владимира Путина и врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Путин заявил на встрече, что диспансеризация граждан должна стать доступной и что для ее прохождения не нужно «гонять людей за тридевять земель».