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Программа комплексного развития сел разработана в Сахалинской области

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На Сахалине и Курильских островах реализуют комплексную программу развития сельских территорий. Она предусматривает развитие инфраструктуры, благоустройство и поддержку местных специалистов.

Программа стартует в 2020 году и рассчитана на пять лет. В течение этого срока к населенным пунктам подведут газ, также планируется обновление системы водоснабжения, ремонт дорог и создание зон отдыха. На новых спортивных площадках смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Программа предусматривает установку систем освещения на улицах сельских поселений, строительство тротуаров и закладку аллей.

Отдельно предусмотрен вопрос поддержки сотрудников сельского хозяйства. Молодым специалистам планируется предоставлять подъемные в размере 500 тыс. рублей при наличии высшего образования и 325 тыс. рублей — со средним образованием. Кроме того, сотрудникам частично компенсируют приобретение жилья. Для фермеров предложат кредиты со ставкой до 5% годовых.

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