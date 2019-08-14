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Улицу построят в Южно-Сахалинске за 340 млн рублей

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В Южно-Сахалинске планируют построить улицу И.П. Фархутдинова. Стоимость работ оценили в 341,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, протяженность магистральной улицы составляет 760 м. Подрядчик должен будет уложить асфальт на проезжей части, плитку на тротуаре, обустроить велосипедные дорожки и установить фонари, пишет ИА SakhalinMedia.

В обязанности исполнителя также входит устройство ливневой канализации и водопровода, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, автобусных остановок и светофоров, озеленительные работы. Максимальная стоимость контракта составит 341,6 млн рублей. Средства направят из муниципального бюджета.

Подрядчика планируют определить 23 августа. Он должен будет выполнить работы до 1 августа 2020 года.

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