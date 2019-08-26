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Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

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Фото: ТАСС/PA Images/Ben Birchall
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Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (07:00 мск).

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Ограничения введены в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за того, что Москва якобы не предоставила гарантий неприменения данных видов оружия.

Как отметил, председатель комитета госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, новые американские санкции — бесполезные меры, которые не окажут существенного влияния на Россию. По его словам, после новостей о введении санкций реакция рынка была спокойной, а агентство Fitch и вовсе повысило рейтинг РФ.

«Все является подтверждением, что все эти меры, они никакого сколько-нибудь существенного влияния на Россию оказать не могут. После этого были и комментарии о том, что это бесполезные меры. Так как это, скажем, демонстрация скорее для внутреннего применения: там предвыборная кампания, там есть внутренняя возня политическая», - цитирует его «РИА Новости».

4 августа стало известно, что ограничения второго пакета не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Они касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния.

Указ о введении санкций президент США Дональд Трамп подписал 1 августа.

Первый пакет санкций в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа прошлого года. Тогда были введены ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Срипаль и его дочь Юлия были отравлении в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил об использовании нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы производилось в России и обвинил в произошедшем Москву.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения и указывала на из бездоказательность.

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