В Литве испугались «ядерной гибели»

Глава партии консерваторов «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» и экс-председатель Верховного совета страны Витаутас Ландсбергис заявил, что Литве грозит ядерная гибель из-за строящийся в Белоруссии АЭС, пишет Sputnik Литва.

По его словам, Минск и Москву, при поддержке которой осуществляется строительство БелАЭС, якобы не волнуют меры безопасности.

Ландсбергис заверил, что запуск АЭС станет «гибелью» для Литвы, и пока Вильнюс защищается тем, что не собирается покупать белорусскую электроэнергию.

«Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении», — сказал политик.

По его словам, целесообразность и «жизнеспособность» станции определит «жадность транзитного бизнеса Латвии».

14 августа президент Литвы Гитанас Науседа назвал политическим решение Латвии о приобретении электроэнергии у Островецкой АЭС в Белоруссии, которая строится в 50 км от Вильнюса.

Литва неоднократно заявляла о «небезопасности» БелАЭС и даже решила закупить 4 млн йодосодержащих таблеток в качестве подготовки к возможной аварии.

Минск с момента строительства дал гарантии, что станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

БэлАЭС — первая атомная станция в Белоруссии. Ее возводят недалеко от города Островца Гродненской области. Строительство ведется по российскому проекту. Объект планируют сдать в 2020 году.