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Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне

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Фото: TASS/Zuma/Jean Marc Quinet
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Французский актер Жерар Депардье согласился сыграть советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях 1968 года в Чехословакии — Пражской весне. Об этом 25 августа рассказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека.

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Картину снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Она будет рассказывать о лидере общественно-политических реформ 1968 года Александре Дубчеке. Именно после того, как он возглавил компартию Чехословакии и инициировал различные реформы, которые в других социалистических странах сочли несвоевременными и опасными, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии ввели войска в Чехословакию.

«С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма», — рассказал Лека радио Frekvencе 1.

По его словам, роль Дубчека сыграет также широко известный в мире актер, однако с ним еще продолжаются переговоры. Выход фильма намечен на 2022 год. Патронат над картиной взяли премьеры Словакии Петер Пеллегрини и Чехии Андрей Бабиш.

В прошлом году французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар сообщили о желании снять документальный фильм о Мордовии.

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