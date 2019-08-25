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Главы МИД Ирана и Франции проводят встречу на полях саммита G7

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Министры иностранных дел Франции и Ирана Жан-Ив Ле Дриан и Мохаммад Джавад Зариф проводят встречу на полях саммита G7 в Биаррице. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Переговоры Зарифа с представителями американской стороны не предусмотрены.

Министр иностранных дел Ирана прибыл во Францию по приглашению Ле Дриана для продолжения консультаций между представителями двух стран.

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Ранее в этот же день лидеры стран-участниц G7 поручили Макрону обратиться к Ирану по итогам саммита, в ходе которого представители стран G7 согласились, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. По словам представителей Японии, премьер-министр Синдзо Абэ выразил намерение продолжать дипломатические усилия по решению иранской проблемы и обещал способствовать мирному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана. Согласно ему, Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Через год Иран уведомил участников о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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