Старейшая живущая в зоопарке панда отметила день рождения

Самой старой из всех панд, живущих в зоопарках, исполнилось 37 лет. Об этом 25 августа сообщает «МИР 24».

По человеческим меркам 37-летняя панда по кличке Синь Син отметила вековой юбилей.

Именинница обитает в зоопарке Чунцин одноименного китайского города. Сотрудники зоопарка отмечают ее хорошее здоровье и добавляют, что панда охотно общается с посетителями.

«Сейчас в мире 137 потомков Синь Син. Они живут более чем в 20 странах и регионах, в том числе в Соединенных Штатах, Канаде, Японии, Бельгии, а также в исследовательском центре гигантской панды в Чэнду», — рассказал представитель зоопарка Инь Яньцян.

На сегодняшний день в мире осталось не более 2060 панд.

31 июля день рождения больших панд отпраздновали в Московском зоопарке, а 10 августа в зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки.