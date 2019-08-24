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Последние части Airbus A321 вывезены с подмосковного поля

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вывезены с подмосковного кукурузного поля. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по ликвидации последствий происшествия.

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«Последней с поля была вывезена кабина», — цитирует сообщение в субботу, 24 августа, ТАСС.

В авиакомпании ранее сообщили, что самолет в результате инцидента получил серьезные повреждения и будет утилизирован.

Демонтаж лайнера завершился ранее в этот же день.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

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