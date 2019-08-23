Зеленский дал гражданство Украины воевавшим в Донбассе иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства страны 11 иностранцам, принимавшим участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева. Об этом сообщается на сайте украинского лидера 23 августа.

В сообщении отмечается, что речь идет о лицах, «защищавших территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины» на востоке страны.

Среди получивших гражданство — Тимерхан Мунаев, сын командира батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего под Дебальцево в феврале 2015 года.

Джохар Дудаев — лидер чеченских сепаратистов и первый президент самопровозглашенной Республики Ичкерия. Он стал одним из главных виновников начала первой чеченской войны, заявив о намерении вывести Чечню из состава России, не имея на это законных оснований. В апреле 1996 года Дудаев был ликвидирован российскими спецслужбами в районе села Гехи-Чу.

В начале конфликта на востоке Украины в 2014 году сторонники Дудаева создали так называемый добровольческий батальон его имени и сражались против ополченцев Донбасса.

18 июля Зеленский поручил МИД Украины разработать механизм предоставления гражданства страны как второго для этнических украинцев из дружественных стран. Настоящее законодательство не признает наличие у украинцев иностранного гражданства, добровольное получение которого является основанием для лишения паспорта Украины.

13 августа украинский лидер поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке предоставления гражданства страны россиянам, преследуемым по политическим мотивам.

Конфликт в Донбассе между ополченцами и украинскими военными длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги февральского госпереворота и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев обвинил в сложившейся ситуации Москву и начал против ополченцев так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).