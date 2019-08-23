Нетаньяху рассказал Путину о поездке на Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства рассказал российскому лидеру об итогах недавнего визита на Украину, сообщается 23 августа на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Нетаньяху обменялись мнениями по региональной повестке дня, а также заявили о заинтересованности в поддержании российско-израильского взаимодействия в Сирии и совместной борьбе с международным терроризмом.

«Затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении контактов», — добавляется в сообщении.

Нетаньяху прилетел в Киев с официальным визитом 18 августа. На следующий день глава израильского правительства провел ряд мероприятий с президентом Украины Владимиром Зеленским. На брифинге после встречи последний заявил, что Киев ожидает от Израиля ратификации соглашения о зоне свободной торговли. По его словам, украинская сторона рассчитывает на начало работы по расширению этой зоны.

Это был первый визит израильского премьера в Киев за последние 20 лет.