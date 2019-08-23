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Таможня не пустила в Россию разделочные доски с портретом Гитлера

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Иркутская таможня изъяла разделочные доски с портретом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Их пытались ввезти в Россию из Китая, сообщила пресс-служба таможни.

Во время досмотра сотрудники таможни обнаружили «320 штук разделочных досок, на которые, помимо изображения чашки с кофе и надписи Coffee, было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета с предположительным портретом Адольфа Гитлера», — цитирует сообщение ТАСС. Также на доске был изображен немецкий почтовый штамп.

Эксперты признали изображения сходными с запрещенной в России нацистской символикой «до степени смешения». Представители компании-импортера заявили, что зарубежные партнеры не согласовали с ними поставку продукции с такой символикой, и они узнали о наличии товара от таможенников.

Суд постановил конфисковать доски. Они подлежат уничтожению.

В марте 2019 года жители Швеции обнаружили на присланном из интернет-магазина постельном белье штемпель со свастикой и профилями Гитлера и лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Они заявили, что когда делали заказ, этого изображения на белье видно не было. По словам супругов, им не удалось связаться с продавцами и получить от них объяснения.

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