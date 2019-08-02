Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера

Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

На фотографиях, сделанных Анжелой Томпсон из Северного Йоркшира, можно увидеть как минимум три сорта вина в бутылках с фотографиями Гитлера и лозунгами. Перед двумя из них висят ценники — бутылка стоит €10,50. В том же магазине продаются и сувенирные кружки с портретами лидера нацистов, их цена €5,9.

По словам Томпсон, фото сделаны на популярном курорте Лидо ди Езоло.

«Я знала, что фашизм снова поднимает голову, но всё же была в шоке, когда увидела это в обычном супермаркете», — отметила британка.

В марте 2019 года в Варшаве состоялась премьера спектакля по книге Гитлера «Майн кампф». Режиссер постановки Якуб Скживанек отметил, что обнаружил в произведении новый смысл, и книга — «не то, чем кажется». По его словам, ужас, существующий в воображении читающих, затмевает реальное содержание книги.