Эмилия Кларк слушала речи Гитлера перед финалом «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая персонажа Дейнерис в сериале «Игра престолов», изучала речи фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера перед финалом шоу.

Как рассказал Кларк в интервью журналу Variety, это очень помогло ей в одной из ключевых сцен сериала, когда Дейнерис произносит речь перед своей армией.

Отмечается, что фанаты сериала сразу после этого начали сравнивать персонажа Кларк с Гитлером.

По словам актрисы, она смотрела выступления диктаторов, чтобы уверенно звучать, когда говорит на выдуманном языке.

«Сейчас это кажется забавным, но я смотрела видео выступлений множества диктаторов и влиятельных личностей, говорящих на чужих для меня языках, чтобы увидеть, могу ли я понять смысл, не зная языка», — сказала актриса.

При этом Кларк подчеркнула, что «это возможно, вы абсолютно точно можете понять, что говорит Гитлер и другие ораторы, использующие иностранные языки».

«Поэтому я подумала, что если поверю каждому своему слову, то зрителям не придется читать субтитры», — добавила актриса.

4 мая Кларк назвала последние серии популярного телешоу «полным безумием» и посоветовала поклонникам найти телевизор побольше.

Актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк, в свою очередь рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.

На шоу Джимми Феллона ведущий показал ей десятибалльную «шкалу боли» с градацией от «никакой боли» до «худшая боль из возможных» и попросил указать, как будут чувствовать себя зрители после просмотра финального эпизода сериала.

«Скорее всего, она будет такой», — сказала актриса, указав на «худшую боль из возможных».

Сериал «Игра престолов» снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого, сезона состоялась в апреле. Всего вышло шесть эпизодов. В основу сюжета финала легли события, которых в книгах Джорджа Мартина пока нет.