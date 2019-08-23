За неделю у границ России провели разведку 27 летательных аппаратов

В течение недели у российских границ провели разведку 27 иностранных летательных аппаратов. Об этом 23 августа сообщила газета Минобороны России «Красная звезда».

Чтобы не допустить пересечения госграниц, в воздух было поднято 20 истребителей. Нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было.

21 августа в Госдуме оценили военную обстановку на западных рубежах России. По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, США делают себе только хуже, когда «пытаются за счет своих сателлитов бряцать оружием у границ» России.

Также ранее в августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения.