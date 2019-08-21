В Госдуме оценили военную обстановку на западных рубежах России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил военно-политическую обстановку на западных рубежах России.

«Они (американцы. — Ред.) пытаются за счет своих сателлитов бряцать оружием у границ нашей страны, но они только себе будут делать хуже», — приводит его слова RT в среду, 21 августа.

Как пояснил парламентарий, Россия на протяжении последних нескольких лет фиксирует активизацию сил НАТО: проводятся постоянные учение, корабли альянса подходят на опасное расстояние к нейтральным водам, летают самолеты-разведчики. По мнению Шерина, таким образом Запад пытается «каким-то образом» всегда держать Россию в напряжении.

Также он прокомментировал слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что на западных границах страны сохраняется напряженная обстановка, которая связана с усилением военного присутствия Североатлантического блока в Восточной Европе. Депутат объяснил, что заявление главы Минобороны сделано для того, чтобы члены НАТО, в частности, американцы, услышали позицию Москвы.

«Мы видим то, что они делают, и что мы соответствующие упреждающие мероприятия будем делать и будем оставлять за собой право на превентивные меры для обеспечения своей безопасности», — подытожил Шерин.

Ранее в августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.