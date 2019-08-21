Прямой эфир

В Госдуме оценили военную обстановку на западных рубежах России

0
Фото: Global Look Press/US Navy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил военно-политическую обстановку на западных рубежах России.

«Они (американцы. — Ред.) пытаются за счет своих сателлитов бряцать оружием у границ нашей страны, но они только себе будут делать хуже», — приводит его слова RT в среду, 21 августа.

Призыв к миру: ОДКБ предложила НАТО сотрудничать
Члены организации пришли к согласию по кандидатуре генерального секретаря

Как пояснил парламентарий, Россия на протяжении последних нескольких лет фиксирует активизацию сил НАТО: проводятся постоянные учение, корабли альянса подходят на опасное расстояние к нейтральным водам, летают самолеты-разведчики. По мнению Шерина, таким образом Запад пытается «каким-то образом» всегда держать Россию в напряжении.

Также он прокомментировал слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что на западных границах страны сохраняется напряженная обстановка, которая связана с усилением военного присутствия Североатлантического блока в Восточной Европе. Депутат объяснил, что заявление главы Минобороны сделано для того, чтобы члены НАТО, в частности, американцы, услышали позицию Москвы.

«Мы видим то, что они делают, и что мы соответствующие упреждающие мероприятия будем делать и будем оставлять за собой право на превентивные меры для обеспечения своей безопасности», — подытожил Шерин.

Ранее в августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый российский беспилотник прошел первые испытания
Шойгу назвал полет бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановой работой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019