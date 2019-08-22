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Огромный триколор развернули в Москве в честь Дня флага

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В парке Победы в Москве под гимн России развернули огромный триколор в честь Дня государственного флага РФ, который отмечается 22 августа. Площадь полотнища составила 1 тыс. кв. м, сообщает ТАСС.

«Поздравляю вас со священным народным праздником — Днем государственного флага РФ. Под этим флагом в нашей стране одержано многих великих побед, он защищает наши границы, нашу государственность на Курилах, в Ленинграде, в Крыму», — сказал в ходе торжественной речи ветеран группы «Альфа», подполковник ФСБ России Сергей Федоров.

В церемонии были задействованы участники проекта мэра Москвы «Московское долголетие», движения «Молодая гвардия» и «Юнармия», слушатели центра профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве, сотрудники МЧС России, представители Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ, Центральный пограничный ансамбль ФСБ, ТКС «Планета».

После развертывания флага был организован праздничный концерт, для гостей выступил детский ансамбль «Зернышко».

Также в честь праздника российский триколор развернули сотрудники МЧС во время водолазных спусков в акватории Онежского озера и на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ». Российский флаг подняли и в Донецке.

Согласно опросу ВЦИОМ, почти две трети россиян испытывают гордость при виде государственных символов страны, а больше половины граждан РФ уверены, что незнание символики страны недопустимо.

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