ВЦИОМ узнал о нелюбви большинства россиян к фотографированию

Большинство (82%) совершеннолетних россиян не любит фотографироваться, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Всемирному дню фотографии.

«82% наших соотечественников признались, что фотографироваться скорее не любят. Особенно актуально данное мнение среди респондентов в возрасте старше 60 лет (88%) и тех, кто практически не пользуется интернетом (88%)», — говорится в сообщении ВЦИOMа.

Больше других любят фотографироваться граждане страны в возрасте от 18 до 24 лет — треть опрошенных в этой категории ответили на вопрос положительно.

Около половины респондентов при этом недовольны тем, как они выглядят на снимках (47%). Чаще это женщины (52%), пишет «Газета.ру».

Собственные фотографии обычно нравятся 45% россиян.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов со всей страны.

Ранее в августе ВЦИОМ выяснил, что около половины россиян (48%) никогда не играли в видеоигры, а 33% начинали, но бросили.