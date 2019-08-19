Около половины россиян не пробовали играть в видеоигры

Около половины россиян (48%) никогда не играли в видеоигры, 33% начинали, но бросили. Соответствующие данные опроса в понедельник, 19 августа, опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМа, 19% опрошенных играют в видеоигры, при этом почти половина из них — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 79% игроков не тратятся на платные версии, подписки или оборудование для видеоигр. Чаще всего для игр используют мобильные телефоны (48%).

40% россиян считают, что с каждым годом качество видеоигр улучшается. Больше всего опрошенные любят играть в World of Tanks (3%), «Тетрис» (1%), S.T.A.L.K.E.R. (1%) и «Метро» (1%). Среди наиболее вовлеченных в видеоигры ежедневно за ними проводят время люди преимущественно в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60.

В начале мая во Всемирный зал славы видеоигр добавили еще четыре игры, в том числе легендарный пасьянс «Косынка» на операционной системе Windows. Также в Зал славы включили игры Mortal Kombat, Super Mario Kart и Colossal Cave Adventure. Первые две вышли в 1992 году и оказали большое влияние на развитие своих жанров — файтинг и гоночную аркаду соответственно.